Sport e inclusione sociale presentato a Milano il progetto ' Alcione for Special'

È stato presentato oggi a Palazzo Lombardia il progetto “ Alcione for Special ”, iniziativa dedicata a ragazzi con disabilità nata con l’obiettivo di rendere il calcio uno strumento di inclusione e aggregazione sociale e di portare una squadra orange a competere nel Campionato DCPS, Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. All’incontro erano presenti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, la presidente di Alcione for Special Serena Bortolini, la presidente del Lions Club Milano Missione Sport e madrina del progetto Carla Selvaggia De Albertis, l’educatore e allenatore Davide Spini e il presidente di Alcione Milano Giulio Gallazzi, mentre la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli è intervenuta in collegamento. Lapresse.it

