Auto finisce contro un albero e si ribalta in mezzo alla strada in via Mario Angeloni

Questa mattina, in via Mario Angeloni allo svincolo con via Canali, si è verificato un incidente stradale. Un’auto ha perso il controllo subito dopo la curva davanti alla stazione di Fontivegge, finendo contro un albero e ribaltandosi in mezzo alla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

Un sinistro stradale è avvenuto questa mattina in via Mario Angeloni, allo svincolo con via Canali.Il conducente dell’autovettura, a quanto potuto apprendere, ha perso il controllo del veicolo subito dopo la curva davanti alla stazione di Fontivegge (appena terminata la zona 30) ed è andato a.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Auto si ribalta in mezzo alla strada: feriti nonno e nipotino

Perde il controllo dell’auto e si ribalta in mezzo alla strada: ferito un uomoUn incidente si è verificato oggi pomeriggio ad Ancona, quando un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata lungo la strada di Montesicuro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Incidente stradale a Foggia, auto invade la pista ciclabile e finisce contro un cartello stradale; Poggio Rusco, tamponamento a Dragoncello. Un’auto finisce contro il bar; Incidente a Bari, scontro fra tre auto sul lungomare: veicolo finisce contro la ringhiera, conducente in codice rosso; Perde il controllo dell’auto mentre va al lavoro e finisce contro il guardrail: incidente all’ingresso di Romagnano.

Roma, auto finisce contro un albero a Velletri: feriti quattro ragazzi tra i 18 e i 22 anni, due sono gravissimeIncidente nella notte a Velletri. Una Fiat 500 , dopo una terribile sbandata è finita contro un grosso albero, in via Appiasud. Nel ... msn.com

Auto si scontra contro un camion e finisce in un canale lungo la Provinciale tra Savigliano e VottignascoUn grave incidente si è verificato poco prima delle ore 13 di oggi martedì 20 gennaio, nel tratto della Provinciale 155 che collega Savigliano a Vottignasco. Qui un’auto è andata a scontrarsi contro u ... targatocn.it

Schianto nella notte sulla SP 19: auto sbanda e finisce fuori strada, una donna in ospedale x.com

Malore al volante, auto finisce sulla pista ciclabile: paura su viale XXIV Maggio - facebook.com facebook