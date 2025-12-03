Si lancia in mezzo alla strada poi ferisce un poliziotto | denunciato

Genovatoday.it | 3 dic 2025

Nella serata di martedì 2 dicembre la polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico, in particolare nelle aree di piazza Caricamento, Sottoripa, porto antico, Banchi, Campetto, Maddalena, proseguendo fino a vico Mele, Vigne, piazza Lavagna. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

lancia mezzo strada ferisceSi lancia in mezzo alla strada, poi ferisce un poliziotto: denunciato - Durante i controlli nel centro storico, grazie all'unità cinofila, sono stati anche sequestrati circa 34 grammi di hashish rinvenuti in vari imboschi ... Scrive genovatoday.it

