Si lancia in mezzo alla strada poi ferisce un poliziotto | denunciato
Nella serata di martedì 2 dicembre la polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico, in particolare nelle aree di piazza Caricamento, Sottoripa, porto antico, Banchi, Campetto, Maddalena, proseguendo fino a vico Mele, Vigne, piazza Lavagna. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Si lancia in mezzo alla strada, poi ferisce un poliziotto: denunciato - Durante i controlli nel centro storico, grazie all'unità cinofila, sono stati anche sequestrati circa 34 grammi di hashish rinvenuti in vari imboschi