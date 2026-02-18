Spid a pagamento ecco l’alternativa gratuita e come usarla

Il governo ha deciso di rendere lo Spid a pagamento, ma molti cittadini cercano alternative gratuite. La soluzione si chiama Carta d’Identità Elettronica (CIE), uno strumento che permette di accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione senza costi extra. La CIE è già diffusa in molte città e può essere utilizzata facilmente tramite app o lettori appositi. Questa opzione offre sicurezza equivalente allo Spid e funziona con la maggior parte dei portali pubblici. Sempre più utenti preferiscono optare per questa soluzione senza sostenere spese aggiuntive.

La risposta allo Spid a pagamento è nel portafoglio, si chiama Carta d’Identità Elettronica (CIE). Per accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione senza costi aggiuntivi si può usare, con lo stesso livello di sicurezza dello Spid ed è accettata dalla quasi totalità dei portali pubblici.Chi possiede già la Carta d’Identità Elettronica può iniziare subito a usarla scaricando l’app CieID e verificando di avere PIN e PUK. Per chi ha ancora la versione cartacea, il passaggio alla CIE sarà comunque obbligato nei prossimi mesi. Dal 3 agosto, infatti, i documenti cartacei non saranno più validi nell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Panorama.it

SPID di Poste Italiane a pagamento: canone annuale di 6 euro per circa 30 milioni di utenti. Ecco chi è esente e qual è l’alternativa gratuitaDal 1° gennaio, Poste Italiane ha introdotto un canone annuale di 6 euro per l’utilizzo dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, adottato da circa 30 milioni di utenti.

