SPID di Poste Italiane a pagamento | canone annuale di 6 euro per circa 30 milioni di utenti Ecco chi è esente e qual è l’alternativa gratuita

Dal 1° gennaio, Poste Italiane ha introdotto un canone annuale di 6 euro per l’utilizzo dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, adottato da circa 30 milioni di utenti. In questa guida, si chiariscono le eccezioni al pagamento e le alternative gratuite disponibili, per aiutare gli utenti a orientarsi tra le diverse soluzioni di identità digitale.

Poste Italiane ha introdotto dal 1° gennaio un canone annuale per l'utilizzo dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Il costo è fissato a 6 euro all'anno, IVA inclusa, una cifra allineata alle tariffe già adottate da altri provider come Aruba e Infocert.

Lo Spid di Poste Italiane ora è a pagamento: quanto costa, come si paga, chi è esente, le alternative gratuite - Il servizio di identità digitale più diffuso (oltre 30 milioni di italiani lo hanno attivato) dal 1 gennaio 2026 introduce un canone annuale: quando pagare, chi è esente e quali sono le alternative gr ... msn.com

Anche lo SPID di Poste diventa a pagamento. Ecco chi lo deve pagare e qual è la scadenza - Come già fatto da altri provider, anche Poste ha introdotto un piccolo canone annuale per l'utilizzo di SPID, ma non per tutti gli utenti. dday.it

