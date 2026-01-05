Hai già l'alternativa gratuita allo Spid ma forse non lo sai | come attivare la tua CIE

Se hai già l'alternativa gratuita allo Spid, potrebbe interessarti la CIE. Questa carta, oltre a essere un documento di identità elettronico, consente di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione senza costi aggiuntivi. Scopri come attivare la tua Carta di Identità Elettronica e sfruttare facilmente le funzionalità offerte, garantendo sicurezza e semplicità nei tuoi accessi online.

