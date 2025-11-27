Spettacolo ' Le sedie' allo Zo Centro Culture Contemporanee

Cataniatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da 50 anni la compagnia teatrale torinese Stalker Teatro svolge un lavoro scenico definito da un forte impegno per la sperimentazione artistica in contesti socialmente sensibili e stimolanti. E da diversi anni Stalker Teatro è diventata una certezza per “AltreScene”, la rassegna di arti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

spettacolo le sedie allo zo centro culture contemporanee

© Cataniatoday.it - Spettacolo 'Le sedie' allo Zo Centro Culture Contemporanee

Leggi anche questi approfondimenti

spettacolo sedie zo centroSpettacolo 'Le sedie' allo Zo Centro Culture Contemporanee - E da diversi anni Stalker Teatro è diventata una certezza per “AltreScene”, la rassegna di arti performative dedicata alla drammaturgia contemporanea di Zo Centro Culture Contemporanee di Catania, che ... Riporta cataniatoday.it

Teatro e società, Stalker Teatro per il progetto socio-culturale “I codici della strada” di Zo Centro culture contemporanee di Catania - Quasimodo” del quartiere periferico catanese di San Giovanni Galermo, Zo Centro culture contemporanee di Catania – per il progetto ... Si legge su blogsicilia.it

spettacolo sedie zo centro“Puccini Forever”, al centro Zo la danza contemporanea che rilegge la musica lirica - Lo spettacolo è un viaggio attraverso la musica lirica, partito lo scorso anno dall'anniversario del centenario della morte del grande compositore toscano ... Come scrive cataniatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Spettacolo Sedie Zo Centro