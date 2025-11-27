Da 50 anni la compagnia teatrale torinese Stalker Teatro svolge un lavoro scenico definito da un forte impegno per la sperimentazione artistica in contesti socialmente sensibili e stimolanti. E da diversi anni Stalker Teatro è diventata una certezza per “AltreScene”, la rassegna di arti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Spettacolo 'Le sedie' allo Zo Centro Culture Contemporanee