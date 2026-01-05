Condizioni critiche Crans Montana come stanno i ragazzi feriti

Le condizioni dei giovani italiani feriti nella sparatoria di Crans-Montana sono considerate critiche e richiederanno settimane di cure. La loro ripresa sarà lunga e impegnativa, rappresentando una sfida significativa per gli interessati e le loro famiglie in un momento difficile.

Richiederanno settimane di cure, “come minimo”, gli italiani rimasti feriti nella strage di Crans-Montana, e per molti sarà “una vera e propria battaglia”. Lo ha detto Giampaolo Casella, direttore di Anestesia e Rianimazione del Niguarda di Milano, dove sono ricoverati undici pazienti, tutti in prognosi riservata. Cinque si trovano al Centro Ustioni, sei in Terapia intensiva, e tre di loro versano in condizioni definite “particolarmente critiche”. Il medico spiega che il lavoro dei team chirurgici è incessante: “Abbiamo già fatto tanti interventi chirurgici, ma ne dovremo fare altri. Ne abbiamo operati sei immediatamente, due dopo e due sono attualmente in sala operatoria”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

