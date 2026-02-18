Speranza per il bimbo trapiantato a Napoli | C' è un cuore compatibile Oggi si deciderà se tentare o meno un nuovo intervento

Il nome del bambino di Napoli, gravemente malato, ha ricevuto un cuore danneggiato, e ora c’è speranza grazie a una compatibilità trovata. La madre è stata chiamata in ospedale ieri sera, e oggi i medici decideranno se tentare un nuovo intervento chirurgico. La struttura sanitaria conferma che si sta valutando la possibilità di un trapianto con un cuore compatibile.

C'è un cuore compatibile per Domenico. La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri, quando mamma Patrizia è stata convocata d'urgenza all'ospedale Monaldi di Napoli, dove il bambino è ricoverato in condizioni stabili, ma critiche, ormai dallo scorso 23 dicembre, quando è stato sottoposto ad un trapianto di cuore con un organo lesionato. Una speranza arrivata al termine di una giornata complessa. L'assegnazione è legata ad una serie di parametri — non solo il gruppo sanguigno, ma anche peso, età e condizioni cliniche del paziente. Da considerare sono anche i fattori di rischio e le possibilità di riuscita dell'intervento.