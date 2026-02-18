Speranza per il bimbo trapiantato a Napoli | C' è un cuore compatibile Oggi si decide sull' intervento | altri 3 centri sono in attesa

La mamma del bambino di Napoli, affetto da un cuore danneggiato, è stata chiamata in ospedale ieri sera, perché è stato trovato un cuore compatibile per il trapianto. La decisione definitiva sull’intervento arriverà oggi, mentre altri tre centri sono in attesa di conoscere l’esito. L’ospedale ha confermato che il bambino è stato sottoposto a una nuova valutazione per verificare le condizioni di compatibilità.

C'è un cuore compatibile per Domenico. La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri, quando mamma Patrizia è stata convocata d'urgenza all'ospedale Monaldi di Napoli, dove il bambino è ricoverato in condizioni stabili, ma critiche, ormai dallo scorso 23 dicembre, quando è stato sottoposto ad un trapianto di cuore con un organo lesionato. Una speranza arrivata al termine di una giornata complessa. L'assegnazione è legata ad una serie di parametri — non solo il gruppo sanguigno, ma anche peso, età e condizioni cliniche del paziente. Da considerare sono anche i fattori di rischio e le possibilità di riuscita dell'intervento.