La blogger ha deciso di lasciare Bologna perché non le piaceva l’odore sgradevole, e si è subito diretta a Rimini. La sua scelta nasce dal desiderio di trovare un ambiente più pulito e accogliente, lontano dai problemi della città. Ha preso il primo autobus disponibile appena si è resa conto che Bologna non faceva per lei.

"Sono scappata presto da Bologna, peggiore città d’Italia, e ho preso il primo bus per andare a Rimini ". Che definisce una realtà "completamente diversa: pulita, ordinata, senza cattivi odori, dove le persone sono molto cordiali e gentili". Ha fatto scalpore sotto le Due Torri la pessima recensione della blogger di viaggi e influencer polacca Karol (su Instagram compare col nome ’Karosolo travel’). L’influencer è stata a Bologna circa un mese fa, stroncando senz’appello la sua breve visita. "Purtroppo Bologna è molto sporca, trascurata, puzza di urina ovunque. Avevo sentito tante volte ’non andarci’, ma pensavo che le recensioni fossero sbagliate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La blogger ama Rimini: "Non puzza come Bologna"

