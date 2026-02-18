Spedizioni estere Corso gratuito

L’Academy Logistica, nata per offrire formazione gratuita e favorire l’ingresso nel settore delle spedizioni estere, si rivolge a chi cerca un’opportunità di lavoro nel campo della logistica. L’iniziativa, promossa dal Patto territoriale per le competenze e l’occupazione Logistica Adda Martesana, coinvolge la Città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia, con Afol Metropolitana come partner principale. Un corso gratuito partirà a breve, con l’obiettivo di preparare i partecipanti alle richieste del mercato del lavoro e migliorare le loro chance di inserimento.

Formazione gratuita e inserimento lavorativo nel settore logistico: è questo l'obiettivo di Academy Logistica, l'iniziativa del Patto territoriale per le competenze e l'occupazione Logistica Adda Martesana, promosso dalla Città Metropolitana di Milano, finanziato da Regione Lombardia e di cui Afol Metropolitana è partner. Il progetto sostiene l'inserimento e la riqualificazione professionale nell'area Adda Martesana attraverso tre percorsi formativi gratuiti in partenza a marzo 2026. Tra questi, il corso per addetto o addetta alla gestione del trasporto e delle spedizioni internazionali prepara una figura operativa "entry level" destinata al segmento delle spedizioni globali, con competenze immediatamente spendibili in azienda.