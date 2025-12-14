Un corso gratuito per la sicurezza in età pediatrica

Un corso gratuito sulla sicurezza pediatrica si terrà il 18 dicembre all'auditorium dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi. Organizzato dal Consultorio familiare del Valdarno in collaborazione con l’Emergenza territoriale 118, l’evento mira a fornire ai genitori e caregiver le competenze necessarie per affrontare emergenze e traumi in età infantile.

Arezzo, 14 dicembre 2025 – . Organizzato dal Consultorio familiare della Zona distretto del Valdarno in collaborazione con l’ Emergenza territoriale 118, si terrà il 18 dicembre all'auditorium dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia Un appuntamento di formazione per aiutare genitori e caregiver ad acquisire le giuste informazioni sulla sicurezza in età pediatrica e sulla gestione dei traumi si terrà il prossimo 18 dicembre, dalle 15 alle 18, presso l’Auditorium dell’ospedale del Valdarno Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi. Organizzato da l Consultorio familiare d ella Zona distretto in collaborazione con l’Emergenza territoriale 118, il corso prevede l’illustrazione delle principali azioni da mettere in campo per agire con tempestività in caso di ostruzione della vie aree dei minori fino all’arrivo dei soccorsi ed alternerà indicazioni teoriche e dimostrazioni pratiche di manovre salvavita. Lanazione.it

