Un corso gratuito per fare i saldatori.

A partire da febbraio, è possibile iscriversi a un corso gratuito dedicato alla saldatura di superfici metalliche. Il percorso formativo offre le competenze necessarie per eseguire saldature di tecniche complesse, rivolgendosi a chi desidera approfondire le proprie conoscenze in questo settore. Un’opportunità per acquisire competenze pratiche e qualifiche specifiche in un campo in crescita.

Prende il via a febbraio e ma ci si può già iscrivere al corso gratuito che si propone di fornire ai partecipanti le competenze per eseguire la saldatura di superfici metalliche con tecniche complesse. Il saldatore è un operaio specializzato nella saldatura che opera in aziende meccaniche, all’interno del reparto produzione, ma lavora anche in cantieri edili, navali, officine e imprese di diversi settori. Il corso per saldatore, proposto dal Consorzio Desio Brianza, fornirà gli strumenti per operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

