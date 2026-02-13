Sparatoria a Brugherio due uomini gravissimi | i colpi all' interno di una corte

Due uomini sono rimasti gravemente feriti nella sparatoria avvenuta venerdì sera a Brugherio, probabilmente a causa di una lite esplosa in una corte di via Lodigiana, nel quartiere Torrazza. I colpi sono stati esplosi in un cortile, dove i testimoni hanno sentito diversi spari e visto i due uomini sanguinanti sdraiati sul pavimento.

Una sparatoria è avvenuta a Brugherio, nella serata di venerdì 13 febbraio. All'interno di una corte in via Lodigiana, nel quartiere Torrazza, due uomini sono stati gravemente feriti dopo essere stati raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco. Gli spari - partiti da una pistola - sarebbero arrivati al culmine di quella che pare essere nata come una lite tra vicini. Ma sull'accaduto sono ancora in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Brugherio e del Nucleo radiomobile della compagnia di Monza accorsi sul posto insieme ai soccorsi del 118. E sull'episodio al momento c'è il massimo riserbo.