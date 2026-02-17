Rogoredo altri 4 poliziotti indagati per la sparatoria in cui morì Mansouri

A Rogoredo, quattro poliziotti sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo la sparatoria in cui è morto Abderrahim Mansouri, perché si sospetta che abbiano favorito gli autori dell’episodio e non abbiano prestato soccorso tempestivamente. Gli agenti sono stati chiamati a rispondere di favoreggiamento e omissione di soccorso, mentre le indagini cercano di chiarire le responsabilità. La vicenda ha catturato l’attenzione della comunità locale, preoccupata per l’accaduto.

La procura indaga per favoreggiamento e omissione di soccorso. Per la morte del 28enne è già indagato per omicidio un altro poliziotto Favoreggiamento e omissione di soccorso. Ci sono altri quattro poliziotti indagati per la sparatoria a Rogoredo in cui morì Abderrahim Mansouri. Per la morte del 28enne sorpreso con la droga a Rogoredo è già indagato per omicidio volontario un altro poliziotto di 40 anni, del commissariato Mecenate. Sull'agente 40enne pende anche l'inchiesta per falso legata all'arresto di un altro presunto pusher nel 2024, dopo che nella sentenza di assoluzione dell'uomo la giudice Maria Gaetana Rispoli, nel gennaio 2025, ha trasmesso alla Procura gli atti del fascicolo per valutare eventuali condotte penalmente rilevanti.🔗 Leggi su Milanotoday.it

La sparatoria a Rogoredo e la morte di Abderrahim Mansouri: altri 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorsoIl 17 febbraio 2026, la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati altri quattro agenti di polizia, dopo la sparatoria a Rogoredo che ha causato la morte di Abderrahim Mansouri.

Omicidio Mansouri, altri quattro poliziotti indagati a MilanoLa Procura di Milano ha avviato un’indagine sui quattro poliziotti coinvolti nell’omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio durante un controllo antidroga a Rogoredo.

