Pusher morto nel boschetto di Rogoredo | indagati quattro poliziotti

Abderrahim Mansouri, un giovane di 28 anni, è morto lo scorso 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, ed ora si indaga sui quattro poliziotti coinvolti. La causa dell’episodio sembra essere legata a un’operazione di polizia che si è svolta in quell’area, conosciuta per attività di spaccio. Gli investigatori hanno scoperto che le azioni degli agenti potrebbero aver contribuito alla tragica conclusione, portando all’iscrizione nel registro degli indagati dei quattro ufficiali. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti residenti, che chiedono chiarimenti su quanto accaduto.

L’inchiesta sulla tragica morte di Abderrahim Mansouri, il giovane di ventotto anni rimasto ucciso lo scorso 26 gennaio nel noto boschetto di Rogoredo, sta subendo una accelerazione significativa e un ampliamento del raggio d’azione degli inquirenti. La Procura di Milano, sotto la guida del procuratore Marcello Viola e del pubblico ministero Giovanni Tarzia, ha deciso di iscrivere nel registro degli indagati altri quattro agenti di Polizia. Questa mossa sposta l’attenzione non solo sull’atto materiale dello sparo, ma anche su quanto accaduto nei momenti immediatamente successivi e sulla veridicità delle prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine coinvolte nell’operazione antidroga. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Sparatoria Rogoredo, i dubbi sulla versione del poliziotto - 1mattina News 29/01/2026

