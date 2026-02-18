Sparatoria a Rogoredo altri 4 agenti indagati I pm | Coprirono il collega che uccise il pusher

Quattro agenti di polizia sono stati convocati in Procura dopo che, secondo i pubblici ministeri, avrebbero coperto il collega che ha sparato e ucciso il pusher marocchino Abderrahim Mansouri, di 28 anni, lo scorso 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. I magistrati sospettano che gli agenti abbiano omesso di prestare soccorso e abbiano favorito il collega coinvolto nello sparo. Durante le indagini, gli investigatori hanno riscontrato che alcuni agenti avrebbero nascosto dettagli cruciali sulla scena dell’incidente.

di Anna Giorgi MILANO Quattro agenti della polizia hanno ricevuto un invito a comparire in Procura. L’ipotesi che viene loro contestata è: omissione di soccorso e favoreggiamento, il caso quello della sparatoria avvenuta lo scorso 26 gennaio nel "boschetto" di Rogoredo durante un controllo antidroga in cui è morto il pusher marocchino Abderrahim Mansouri, di 28 anni. Per omicidio volontario è già stato indagato il poliziotto del commissariato Mecenate che aveva sparato il colpo di pistola mortale verso il nordafricano che, invece, si scoprirà solo dopo, impugnava una pistola a salve. I quattro agenti indagati dal pm Giovanni Tarzia, come si legge nelle carte, sono accusati di avere aiutato il collega, cioè l’agente che ha esploso il colpo, a "eludere le investigazioni della Squadra Mobile" quando sono stati sentiti come testimoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

