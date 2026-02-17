Un nuovo schiaffo ai poliziotti | altri 4 agenti indagati per la morte del pusher a Rogoredo

Quattro agenti di polizia sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo che un pusher è stato ucciso durante una sparatoria avvenuta il 26 gennaio nel boschetto della droga di Rogoredo. La morte di Abderrahim Mansouri, 28enne marocchino, ha scatenato nuove polemiche e aperto un altro fronte nel caso. Gli investigatori cercano di chiarire se le azioni degli agenti siano state proporzionate o se ci siano stati eccessi. Nel frattempo, la famiglia della vittima chiede giustizia e punta il dito contro le forze dell’ordine.

La vicenda giudiziaria nata dopo la sparatoria del 26 gennaio nel boschetto della droga di Rogoredo, costata la vita al 28enne marocchino Abderrahim Mansouri, si arricchisce di un nuovo capitolo. La Procura di Milano ha inserito quattro agenti di polizia nel registro degli indagati con le ipotesi di favoreggiamento e omissione di soccorso, ampliando così l'inchiesta oltre alla posizione già nota dell'agente accusato di omicidio. La morte del giovane, colpito da un colpo di pistola esploso da un poliziotto durante un controllo antidroga, aveva da subito sollevato dubbi e polemiche sulla dinamica dell'accaduto e sulle fasi successive.