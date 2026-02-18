Spagna si dimette il direttore operativo della polizia accusato di violenza da un’ispettrice Ma esplode lo scontro politico

Il direttore operativo della polizia spagnola, José Ángel González, si è dimesso dopo che un’ispettrice lo ha accusato di violenza sessuale. La decisione arriva in seguito all’apertura di un’indagine da parte del Tribunale di Madrid, che ha deciso di approfondire il caso. La donna ha raccontato di aver subito comportamenti inappropriati durante un’operazione di pattuglia. La notizia ha scatenato una forte reazione politica, con alcune forze che chiedono trasparenza e altre che chiedono responsabilità. La vicenda continua a far discutere nel Paese.

Madrid, 18 febbraio 2026 – Terremoto nella Polizia nazionale spagnola. Il direttore operativo José Ángel González ha rassegnato le dimissioni ieri dopo la decisione del Tribunale di Madrid di avviare un'indagine a suo carico per presunta violenza sessuale commessa nei confronti di una collega. El Paìs, citando fonti giudiziarie, riferisce che l'alto funzionario è stato convocato dal giudice per il prossimo 17 marzo e sarà ascoltato assieme alla presunta vittima, un’ispettrice di polizia, che lo ha denunciato per aggressione sessuale, coercizione, lesioni psicologiche e anche malversazione di fondi pubblici, con l'aggravante di abuso di superiorità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Spagna, si dimette il direttore operativo della polizia accusato di violenza da un’ispettrice. Ma esplode lo scontro politico Accusato di violenza sessuale, si dimette il sindaco di Rivolta d’Adda nel CremoneseIl sindaco di Rivolta d’Adda, Giovanni Sgroi, si è dimesso dopo essere stato accusato di violenza sessuale. Lo scontro sul referendum si fa tutto politico: passa da qui la svolta verso il regimeIl dibattito sul referendum si trasforma in una battaglia politica, portando il paese verso una svolta autoritaria. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Francia e Spagna verso divieto social agli under 16, la psicologa Priulla: Le vittime delle big tech non devono essere i giovani; Da Paz a Lo Celso, tra infortuni e nuovo che avanza: i dubbi di Scaloni per il Mondiale. Spagna, il procuratore generale Alvaro Garcia Ortiz si dimette dopo la condanna della Corte SupremaÁlvaro García Ortiz si è dimesso dopo aver ricevuto una condanna a due anni di interdizione dai servizi pubblici per rivelazione di segreto d'ufficio In Spagna, Álvaro García Ortiz si è dimesso dalla ... it.euronews.com Video. Spagna, procuratore generale si dimette dopo condanna di Corte SupremaÁlvaro García Ortiz si è dimesso dopo aver ricevuto una condanna a due anni di interdizione dai servizi pubblici per rivelazione di segreto d'ufficio ... it.euronews.com Maltempo Spagna, il diluvio di Grazalema finisce sotto i riflettori degli Stati Uniti facebook