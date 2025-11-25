Abusi su un'allieva 16enne e materiale pedopornografico | professore di religione condannato a Brescia

Un professore di religione è stato condannato a Brescia a 4 anni e 4 mesi di reclusione per abusi su una studentessa di 16 anni e detenzione di materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Münter viaggiò in Europa e Nord Africa e divenne cofondatrice del gruppo “Der Blaue Reiter”, ma tutti la conoscevano solo come allieva e amante di Kandinsky. #Espressionismo #arte #GabrieleMünter - facebook.com Vai su Facebook

Pedopornografia e atti sessuali con studentessa 16enne, prof di religione condannato a 4 anni e 4 mesi a Brescia - Nel materiale informatico sequestrato all’insegnante erano emersi decine di migliaia di contenuti sessualmente espliciti ... Come scrive msn.com