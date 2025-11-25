Abusi su un'allieva 16enne e materiale pedopornografico | professore di religione condannato a Brescia

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un professore di religione è stato condannato a Brescia a 4 anni e 4 mesi di reclusione per abusi su una studentessa di 16 anni e detenzione di materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nel materiale informatico sequestrato all'insegnante erano emersi decine di migliaia di contenuti sessualmente espliciti

