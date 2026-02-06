Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico | Don Jordan Coraglia condannato a 2 anni e 8 mesi

Don Jordan Coraglia è stato condannato a due anni e otto mesi di carcere. La decisione arriva dopo che è stato trovato in possesso e coinvolto nella diffusione di materiale pedopornografico. La sentenza è stata emessa questa mattina dal giudice, che ha riconosciuto le prove contro di lui. La notizia ha fatto subito il giro della comunità e delle autorità, che ora si preparano a seguire eventuali sviluppi.

Don Jordan Coraglia è stato condannato a due anni e otto mesi di carcere perché accusato di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Don Jordan Coraglia

Il giudice di Brescia ha condannato a due anni e otto mesi di carcere don Jordan Coraglia, l’ex parroco di Castelcovati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Don Jordan Coraglia

Argomenti discussi: Foto e videopedopornografici: arrestato In casa aveva anche tre fucili; Abusi sul figlio neonato, al via il processo per davanti alla Corte d’assise di Bolzano; Iyas Ashkar, dimissioni del consigliere di Brescia: dietro c'è inchiesta per pedopornografia; Pedopornografia e violenza sessuale online su minori, 2 arresti e 4 indagati: blitz anche a Reggio Calabria.

Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico: Don Jordan Coraglia condannato a 2 anni e 8 mesiDon Jordan Coraglia è stato condannato a due anni e otto mesi di carcere perché accusato di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico ... fanpage.it

Chat a tema pedopornografia, arrestato un medico torinese amministratore con don Jordan CoragliaCastelcovati (Brescia) – Tra i suoi contatti c’era don Jordan Coraglia, 51 anni, ex parroco di Castelcovati finito arrestato a maggio, ora ai domiciliari, accusato di detenzione e diffusione di ... ilgiorno.it

Pedopornografia, don Jordan Coraglia condannato a 2 anni e 8 mesi x.com

L'inchiesta è scattata dopo un'attività sotto copertura svolta dal Cncpo, durata più di due anni, che ha consentito di individuare quelli che sono ritenuti i promotori del gruppo: il sacerdote bresciano don Jordan Coraglia, parroco di Castelcovati, e un medico, già facebook