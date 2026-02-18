Spaccio in zona Costellazioni 20enne arrestato e avviato all' espulsione

Un giovane di 20 anni è stato arrestato in zona Costellazioni perché sorpreso con un grosso carico di droga. La polizia lo ha fermato mentre cercava di nascondersi tra i negozi, ma è stato subito individuato e perquisito. Nella sua disponibilità sono stati trovati diverse dosi di sostanza stupefacente. Ora il ragazzo rischia l’espulsione dal paese, e le forze dell’ordine proseguono le indagini per capire se sia inserito in un'organizzazione più ampia. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti.

Arrestato un 20enne: aveva un mix di cocaina e hashish. Il Giudice dispone il divieto di dimora, avviate le pratiche per l'espulsione Un tentativo maldestro di nascondersi alla vista della Volante è costato caro a un giovane spacciatore, sorpreso con un ingente quantitativo di stupefacente in pieno giorno. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 20 anni, già noto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, intorno alle 10:00, in via delle Costellazioni.🔗 Leggi su Modenatoday.it

