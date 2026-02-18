Spaccio di droga e lavoro in nero con violazione delle norme sulla movida a Sora vicino Frosinone le sanzioni

I Carabinieri di Sora hanno chiuso due locali e multato un terzo, dopo aver scoperto attività di spaccio di droga e lavoro in nero. Gli agenti sono intervenuti perché i locali violavano le norme sulla movida, creando situazioni di rischio per i residenti. Durante i controlli, hanno trovato sostanze stupefacenti e dipendenti che lavoravano senza contratto. Un intervento che ha portato a misure restrittive contro le attività irregolari.

Due sospensioni di esercizi pubblici e una sanzione amministrativa questo il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri a Sora (Frosinone) nel pomeriggio del 16 febbraio 2026. I provvedimenti sono stati adottati per contrastare fenomeni di spaccio e lavoro nero nei luoghi di aggregazione giovanile, come disposto dalla Compagnia locale. I controlli a Sora Sospensione di un secondo esercizio per lavoro nero Sanzione amministrativa per violazione delle ordinanze sulla movida I controlli a Sora L'operazione si è svolta nel centro di Sora (Frosinone) e ha visto impegnati i militari della Stazione locale insieme a personale specializzato.