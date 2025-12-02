Beccato dalla polizia locale mentre spaccia crack | arrestato

Genovatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera, la polizia locale ha arrestato un uomo colto sul fatto mentre cedeva crack a un “cliente” nei pressi di piazza della Commenda.Gli agenti, nell’ambito dei controlli sul territorio, hanno notato lo scambio tra i due soggetti e hanno proceduto al fermo dello spacciatore, portato in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

"Beccato" dalla polizia locale mentre spaccia crack: arrestato - Sabato sera, la polizia locale ha arrestato un uomo colto sul fatto mentre cedeva crack a un “cliente” nei pressi di piazza della Commenda. Secondo genovatoday.it

Jesi, beccato mentre cede la cocaina vicino ai giardini: arrestato 25enne - Jesi (Ancona), 28 agosto 2025 – Giovane sorpreso a spacciare: arrestato dai poliziotti del commissariato jesino. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Beccato Polizia Locale Mentre