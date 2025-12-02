Beccato dalla polizia locale mentre spaccia crack | arrestato

Sabato sera, la polizia locale ha arrestato un uomo colto sul fatto mentre cedeva crack a un “cliente” nei pressi di piazza della Commenda.Gli agenti, nell’ambito dei controlli sul territorio, hanno notato lo scambio tra i due soggetti e hanno proceduto al fermo dello spacciatore, portato in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it