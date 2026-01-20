Monza l’allarme pusher scatta su YouPol | arrestato 36enne con droga in cucina e nel letto

A Monza, un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato con droga nascosta in diverse parti della casa, tra cui la cucina e il letto. L'intervento è stato effettuato attraverso l'app YouPol, che ha segnalato l'attività sospetta. L'operazione evidenzia l'importanza di strumenti digitali per il contrasto alla criminalità.

Monza, 20 gennaio 2026 – Aveva droga nascosta dappertutto. In un barattolo in cucina; nel cassone del letto. Uno spacciatore è stato individuato grazie a una segnalazione arrivata in Questura su YouPol, l'applicazione della polizia di Stato che consente di mandare via web informazioni e richieste di aiuto in modo anonimo su crimini a cui si assiste o addirittura si è vittime. Gli agenti della Squadra Mobile hanno così potuto denunciare in stato di libertà un cittadino italiano di 36 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione. L'attività investigativa, avviata immediatamente dopo la segnalazione e supportata da un mirato servizio di osservazione, ha consentito di individuare l'uomo all'interno della sua abitazione, al quartiere Cederna.

