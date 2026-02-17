Furto con spaccata nella notte in cassa ci sono circa 200 euro La vetrata infranta con un tombino

Un uomo ha scassinato il negozio con un tombino durante la notte, portando via circa 200 euro dalla cassa. La vetrata è stata rotta con un pezzo di metallo, lasciando tracce evidenti dell’azione. La scena si è scoperta al mattino, quando il proprietario ha trovato il negozio in disordine e con il vetro in frantumi.

Empoli, 17 febbraio 2026 - Un furto con spaccata è stato messo a segno nella notte a Montespertoli, ai danni di un bar tabacchi nella zona di via Taddeini. Secondo le prime ricostruzioni, un ignoto, dopo aver manomesso il sistema di allarme, ha infranto la vetrata dell'esercizio commerciale utilizzando un tombino, riuscendo così a introdursi all'interno del locale. Una volta dentro, il malvivente si è impossessato del fondo cassa, pari a circa 200 euro, per poi allontanarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Scandicci, che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare eventuali elementi utili all'identificazione del responsabile.