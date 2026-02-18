Una banda di ladri ha scassinato una gioielleria nel centro di Salerno durante la notte, causando danni ingenti alla vetrina. I malviventi hanno usato un mezzo pesante per sfondare la porta, lasciando segni evidenti sulla saracinesca e portando via diversi preziosi. La zona tra piazza Portanova e via Mercanti, vicino al cuore della città, si è svegliata con il rumore dei vetri rotti e l’odore di polvere da sparo. La polizia sta già indagando sull’accaduto, cercando di capire come siano riusciti a entrare e cosa abbiano portato via.

SALERNO – Ancora un episodio di furto in città. Nella notte ignoti hanno messo a segno una “spaccata” ai danni di una gioielleria situata tra piazza Portanova e via Mercanti, a pochi passi dal corso Vittorio Emanuele e dall’ingresso del centro storico. I malviventi avrebbero sfondato la vetrina dell’attività commerciale per introdursi all’interno del negozio. La tecnica utilizzata sarebbe la stessa già registrata nelle scorse ore in un altro episodio avvenuto in città. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia e gli uomini della Scientifica, impegnati nei rilievi utili a ricostruire l’accaduto. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Spaccata nel cuore di Salerno: colpita una gioielleria tra Portanova e via Mercanti

