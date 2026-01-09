Furto con spaccata in una gioielleria a Enna hanno usato un gru per trascinare via la cassaforte

Nella zona centrale di Enna, una gioielleria è stata presa di mira da ladri che, con l’ausilio di una gru, hanno sfondato la vetrina e trafugato la cassaforte. L’episodio si è verificato di notte, lasciando dietro di sé danni e preoccupazioni tra i commercianti della zona. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

Hanno usato un gru per sfondare la vetrina di una gioielleria in pieno centro storico a Enna e trascinare via la cassaforte. Il furto è avvenuto durante la notte. I ladri hanno saccheggiato tutti i preziosi prima di fuggire via. Indagano i carabinieri che stanno passando al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Furto con spaccata in una gioielleria di Enna, caccia ad una banda - I ladri, probabilmente una banda, hanno usato una gru come ariete per scardinare l’ingresso. vivienna.it

Furto con spaccata in una gioielleria a Enna, hanno usato un gru per trascinare via la cassaforte - Hanno usato un gru per sfondare la vetrina di una gioielleria in pieno centro storico a Enna e trascinare via la cassaforte. gazzettadelsud.it

