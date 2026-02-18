Spaccata alla gioielleria del Perla Verde

Un gruppo di ladri ha assaltato la gioielleria del Perla Verde, causando danni e portando via diversi oggetti di valore. L’attacco, avvenuto alle prime luci del mattino, è stato pianificato con attenzione, come dimostrano le schegge di vetro e le tracce di calcinacci sul pavimento.

Un assalto rapido, violento, preparato nei dettagli, probabilmente con l'intenzione di fare incetta di oro, orologi e gioielli. Ma finito, almeno stando alla ricostruzioni, a mani vuote. L'altra sera, poco prima di mezzanotte, una banda composta probabilmente da tre persone ha tentato il colpo al centro commerciale Perla Verde di Riccione utilizzando un'auto rubata come ariete per aprirsi un varco. Sull'episodio sono ora in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Riccione, ai quali sono state affidate le indagini. Secondo quanto emerso, i malviventi hanno lanciato una Fiat Panda contro l'ingresso della galleria commerciale, sfondando la porta d'accesso, e subito dopo hanno puntato dritto verso la gioielleria Sarni Oro.