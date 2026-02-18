Soulframe Preludes 13 rivoluziona la progressione | ecco tutte le novità della nuova pre-alpha

Soulframe Preludes 13 ha introdotto grandi cambiamenti nella progressione del gioco, spinta dal desiderio degli sviluppatori di migliorare l’esperienza dei giocatori. L’aggiornamento, chiamato A Triquetra of Virtues, porta nuove meccaniche e sfide che modificano il modo in cui si avanza nel titolo. Tra le novità, ci sono missioni più coinvolgenti e un sistema di premi rivisto, pensato per rendere più gratificante ogni percorso. Questi cambiamenti sono già visibili nei primi test, con i giocatori che segnalano una maggiore dinamicità nei combattimenti e una più chiara distinzione tra le varie virtù.

Soulframe continua a evolversi rapidamente, e con l'arrivo dell'aggiornamento Preludes 13: A Triquetra of Virtues, la pre-alpha compie uno dei passi più importanti dal suo debutto. Questo nuovo aggiornamento non si limita a introdurre contenuti aggiuntivi, ma interviene direttamente su uno degli elementi più fondamentali dell'esperienza: il sistema di progressione del personaggio. La novità più significativa è l'introduzione dei Prismi delle Virtù, che sostituiscono completamente il vecchio sistema di assegnazione manuale dei punti. Ora, invece di distribuire manualmente le statistiche, i giocatori possono equipaggiare questi prismi speciali, che determinano automaticamente la crescita delle Virtù principali: Coraggio, Spirito e Grazia.