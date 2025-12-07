Gtt più corse e potenziamenti | tutte le novità le linee 13+ e 68+ e il servizio ' Porta Nuova Express'
Grazie anche all'importante investimento nel personale, con 172 nuove assunzioni nel 2025, Gtt migliora la qualità del trasporto pubblico in città, potenziando il programma nel mese di dicembre, uno dei momenti dell'anno in cui la domanda di mobilità da parte dei torinesi è crescente in vista. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
SALI IN BUS, SCENDI IN PISTA! . Da Sabato 6 Dicembre 2025 sono attive le corse di potenziamento del trasporto pubblico locale per la stagione invernale 2025/2026. Andare a sciare in #bus è #comodo #conveniente ed è una scelta di #sostenibilità . #s - facebook.com Vai su Facebook
Bus e tram, a Torino saltano 3 corse su 100. Gtt va a caccia di nuovi autisti per gli autobus - Questa è una delle lamentele più ricorrenti tra i torinesi che usano i mezzi pubblici. Come scrive torino.repubblica.it
Lo stillicidio del metrò, corse ancora a rischio. Gtt: “Disagi per lavori” - Domani mattina il metrò potrebbe non funzionare come dovrebbe: ieri, a metà pomeriggio, Gtt preavvertiva di nuovi possibili disagi all’orizzonte fra le stazioni Fermi e Bernini. torino.repubblica.it scrive
Tagli in arrivo per Gtt: meno corse extraurbane e fondi fermi - Da un lato la Regione, che brinda al successo di Piemove, l'abbonamento gratuito ai mezzi pubblici per gli studenti universitari under 26: oltre 60mila le adesioni ad oggi. Scrive rainews.it