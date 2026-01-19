Jackpot rivoluziona La Ruota della Fortuna | il nuovo round debutta oggi Tutte le novità!

Oggi debutta un nuovo round di Jackpot nella trasmissione La Ruota della Fortuna, introducendo alcune novità. Tra queste, un nuovo simbolo, un montepremi in crescita e una sfida diversa per i partecipanti. Questa evoluzione mira a rinnovare il gioco mantenendo la sua tradizione, offrendo ai concorrenti nuove opportunità e ai telespettatori un’esperienza più coinvolgente. Ecco cosa cambia e cosa aspettarsi da questa nuova fase.

Un maialino, un montepremi che cresce puntata dopo puntata e una nuova sfida per i concorrenti: ecco come cambia il. Un maialino, un montepremi che cresce puntata dopo puntata e una nuova sfida per i concorrenti: ecco come cambia il game show di Gerry Scotti C’è aria di novità nello studio de La Ruota della Fortuna. Da lunedì 19 gennaio lo storico game show di Canale 5, guidato dall’inconfondibile carisma di Gerry Scotti, introduce un nuovo round destinato a far parlare di sé: si chiama Jackpot e promette di alzare la tensione, la strategia e soprattutto il montepremi. Il round Jackpot prende il posto del “Mistero” e porta con sé un’idea semplice ma potentissima: far crescere la vincita nel tempo. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Jackpot rivoluziona La Ruota della Fortuna: il nuovo round debutta oggi. Tutte le novità! Leggi anche: La Ruota della Fortuna conquista la prima serata: stasera su Canale5 debutta “La Ruota dei Campioni" Leggi anche: Grande Fratello cambia giorno, La Ruota della Fortuna in prima serata, Mediaset rivoluziona il palinsesto? La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. La ruota della fortuna rivoluziona il quiz: Jackpot svela il colpo di scena che nessuno si aspetta - “Jackpot” debutta da lunedì 19 gennaio a “La Ruota della Fortuna”, sostituendo il precedente round del Mistero nel format di Canale 5 prodotto da RTI con ... assodigitale.it

Lotto e SuperEnalotto oggi 13 gennaio: nessun “6”, giovedì il jackpot varrà oltre 106 milioni di euro. Le estrazioni #Lotto #superenalotto #jackpot - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.