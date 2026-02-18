Sostegno Familiare la Regione Puglia proroga la misura fino a maggio 2026

La Regione Puglia ha deciso di prolungare la misura “Sostegno Familiare” fino a maggio 2026, dopo aver riscontrato un alto numero di richieste da parte delle famiglie che assistono persone con disabilità grave. La decisione arriva in risposta alle crescenti esigenze di supporto e garantirà anche quest’anno servizi di assistenza quotidiana a centinaia di nuclei familiari.

Stanziati 11,8 milioni per la disabilità gravissima. Confermato il contributo mensile da 700 euro per circa 5.640 beneficiari e garantita la continuità assistenziale in attesa del Piano nazionale per la non autosufficienza La Regione Puglia estende la misura “Sostegno Familiare” fino a maggio 2026, assicurando la continuità dell’assistenza alle persone con disabilità gravissima non autosufficienti e alle loro famiglie. La Giunta regionale ha infatti approvato la proroga per le mensilità di marzo, aprile e maggio, con una dotazione complessiva di 11.844.000 euro a valere sul Fondo Regionale per la Non Autosufficienza – competenza 2026.🔗 Leggi su Baritoday.it

