Assistenza domiciliare integrata | nuova proroga fino al maggio 2026 per 7 milioni
BRINDISI - Con deliberazione del direttore generale, la Asl di Brindisi ha prorogato il contratto per l'assistenza domiciliare integrata (Adi) fino al 31 maggio 2026, con la “facoltà di revoca del presente provvedimento ovvero di recedere dal contratto di proroga ove intervengano nuove e diverse. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
