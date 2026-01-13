Alfabetizzazione digitale arriva la proroga dalla Regione | sportelli d' aiuto aperti fino a primavera

La Regione ha annunciato la proroga degli sportelli di alfabetizzazione digitale fino alla primavera. Questi servizi offrono supporto per l’uso della Pec, la gestione dello Spid e la tutela contro le truffe online. Un’opportunità per acquisire competenze fondamentali per muoversi in modo consapevole e sicuro nel mondo digitale. Un intervento importante per favorire l’inclusione e la sicurezza di tutti gli utenti.

