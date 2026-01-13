Alfabetizzazione digitale arriva la proroga dalla Regione | sportelli d' aiuto aperti fino a primavera
La Regione ha annunciato la proroga degli sportelli di alfabetizzazione digitale fino alla primavera. Questi servizi offrono supporto per l’uso della Pec, la gestione dello Spid e la tutela contro le truffe online. Un’opportunità per acquisire competenze fondamentali per muoversi in modo consapevole e sicuro nel mondo digitale. Un intervento importante per favorire l’inclusione e la sicurezza di tutti gli utenti.
Imparare a usare la Pec, familiarizzare con l’utilizzo dello Spid, saper riconoscere una truffa online, muoversi nel web con la massima sicurezza. Sono solo alcuni degli obiettivi su cui si concentra l’attività dei 275 punti “Digitale facile”, sportelli attivi nelle provincie dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
I corsi riguarderanno: Creazione e presentazione di un CV; Formazione e servizi digitali; Ricerca del lavoro; Le opportunità del territorio; Cyberbullismo ed esclusione sociale; Sicurezza digitale e alfabetizzazione digitale su informazione e
