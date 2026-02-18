Sospetta contaminazione chimica Esselunga richiama un lotto di latte

Esselunga ha richiamato un lotto di latte microfiltrato dopo aver scoperto una possibile contaminazione chimica. La causa sembra essere legata ai contenitori usati per confezionare il prodotto, che potrebbero aver trasferito sostanze indesiderate nel latte. La catena di supermercati ha deciso di rimuovere subito il prodotto dagli scaffali per tutelare i clienti. Un controllo approfondito è in corso per verificare l’origine del problema.

Un provvedimento prudenziale scuote gli scaffali: Esselunga ha disposto il richiamo immediato di un latte microfiltrato dopo l'emersione di una possibile contaminazione di natura chimica, riconducibile ai contenitori utilizzati. La misura riguarda esclusivamente un lotto del prodotto Dura di Più, già rimosso dalla vendita in tutti i supermercati della catena. La decisione è maturata a seguito di controlli interni che hanno evidenziato una potenziale criticità nelle bottiglie, tale da rendere necessario un intervento rapido a tutela dei consumatori. Non sono state segnalate conseguenze sanitarie, ma l'azienda ha scelto la linea della massima cautela.