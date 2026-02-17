richiamo del latte esselunga parzialmente scremato microfiltrato per possibile contaminazione chimica

Esselunga ha ritirato un lotto di latte parzialmente scremato microfiltrato dopo aver scoperto che alcune bottiglie potrebbero essere contaminate da sostanze chimiche. Il richiamo riguarda circa 10.000 bottiglie vendute nei punti vendita della catena negli ultimi giorni. La catena ha avvisato i clienti di controllare il prodotto prima di consumarlo.

I supermercati Esselunga hanno richiamato un lotto di latte parzialmente scremato microfiltrato per una possibile contaminazione chimica. L’avviso della grande catena di supermercati riporta che il prodotto non va consumato e va riportato al punto vendita nel quale è stato acquistato. Richiamato latte Esselunga La catena di supermercati Esselunga ha diramato attraverso il portale del Ministero della Sanità un richiamo per un lotto di latte parzialmente scremato e microfiltrato. Il marchio delle bottiglie richiamate è Esselunga Dura di più, di proprietà della catena di supermercati stessa, una delle più diffuse in Italia, soprattutto al Nord. 🔗 Leggi su Virgilio.it

