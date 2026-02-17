Richiamo del latte Esselunga parzialmente scremato microfiltrato per possibile contaminazione chimica
Esselunga ha ritirato un lotto di latte parzialmente scremato microfiltrato dopo aver scoperto che alcune bottiglie potrebbero essere contaminate da sostanze chimiche. Il richiamo riguarda circa 10.000 bottiglie vendute nei punti vendita della catena negli ultimi giorni. La catena ha avvisato i clienti di controllare il prodotto prima di consumarlo.
I supermercati Esselunga hanno richiamato un lotto di latte parzialmente scremato microfiltrato per una possibile contaminazione chimica. L’avviso della grande catena di supermercati riporta che il prodotto non va consumato e va riportato al punto vendita nel quale è stato acquistato. Richiamato latte Esselunga La catena di supermercati Esselunga ha diramato attraverso il portale del Ministero della Sanità un richiamo per un lotto di latte parzialmente scremato e microfiltrato. Il marchio delle bottiglie richiamate è Esselunga Dura di più, di proprietà della catena di supermercati stessa, una delle più diffuse in Italia, soprattutto al Nord. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Esselunga richiama latte microfiltrato per sospetta contaminazione chimica: il lotto interessato
Esselunga ha deciso di ritirare alcune bottiglie di latte microfiltrato Dura di Più dopo aver scoperto una possibile contaminazione chimica.
Richiamo Nestlé: nuovi lotti di latte per neonati ritirati per possibile contaminazione microbiologica
Nestlé ha annunciato il ritiro di nuovi lotti di latte per neonati a causa di una possibile contaminazione microbiologica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Latte in polvere Aptamil e Mellin: richiamate decine di lotti; Lidl richiama farina di pistacchio: presenza di Salmonella.
Richiamo urgente di latte per rischio contaminazione chimica x.com
Richiamo urgente di latte per rischio contaminazione chimica facebook