Esselunga richiama latte microfiltrato per sospetta contaminazione chimica | il lotto interessato

Esselunga ha deciso di ritirare alcune bottiglie di latte microfiltrato Dura di Più dopo aver scoperto una possibile contaminazione chimica. La decisione è stata presa dopo aver analizzato un lotto specifico di prodotto venduto nei suoi negozi, che potrebbe contenere sostanze non idonee al consumo. In alcuni punti vendita, le bottiglie sospette sono state rimosse dagli scaffali e sostituite con altre. La catena ha avvisato i clienti di verificare attentamente le confezioni prima dell’acquisto.

L'allerta alimentare riguarda un singolo lotto di latte venduto a marchio Esselunga Dura di Più ritirato dai punti vendita della catena di supermercati per una sospetta contaminazione delle bottiglie.