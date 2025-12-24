Foca monaca in spiaggia a Numana | Me la sono trovata davanti poi è tornata in acqua

Ancona, 24 dicembre 2025 – Una foca monaca è stata avvistata questa mattina sulla spiaggiola di Numana (Ancona), poco prima del porticciolo turistico. A notarla è stata Antonietta Cucca, signora di Sirolo che stava passeggiando lungo l'arenile insieme ad altre persone. L'animale, probabilmente fermo a prendere il sole, si era adagiato dietro una duna, davanti a un hotel, per poi rientrare lentamente in acqua e allontanarsi. Il racconto. “Me la sono trovata davanti - racconta Cucca all'Ansa - Come si vede anche dal video, a un certo punto è entrata in acqua e si è allontanata. Mi dicono - aggiunge - che si tratti di un maschio giovane, che in questo periodo sta facendo la muta ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

