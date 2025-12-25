La foca monaca arriva a Numana spunta la ricompensa | 1000 euro se non la disturbate

(Adnkronos) – Una foca monaca si riposa sulla spiaggia di Numana, nelle Marche. E spunta la ricompensa per chi la lascia in pace. L'esemplare della specie protetta attira la curiosità delle persone, c'è chi si avvicina per una foto e disturba l'animale, che si avvicina all'acqua per allontanarsi dagli 'intrusi'.

