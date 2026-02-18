Sorpresa l’opposizione è unita sul Board of Peace | Meloni non sa dire no a Trump

L’opposizione mette in discussione la decisione di Meloni di partecipare al Board of Peace, accusandola di non saper opporsi a Trump. La protesta si è fatta sentire forte, con un fronte compatto che chiede di rispettare la Costituzione italiana e di non coinvolgere l’Italia in iniziative che potrebbero indebolire le Nazioni Unite. I parlamentari di diverse forze politiche si sono uniti per chiedere chiarimenti sulla scelta del governo, sottolineando le preoccupazioni per un possibile coinvolgimento in una proposta controversa di Trump.

Roma, 18 febbraio 2026 – “ Io le chiedo di non andare a Washington e di non far partecipare l’Italia al Board of Peace con cui Trump vuole sostituire le Nazioni Unite, le chiedo di tener fede alla nostra Costituzione e alla storia del nostro Paese». È il culmine del discorso, nell’Aula della Camera, della segretaria dem Elly Schlein, un appello forte al governo, rivolgendosi al ministro degli Esteri Antonio Tajani (ma anche alla premier) che ieri ha svolto le comunicazioni sugli sviluppi in Medioriente. Schlein: col Board of Peace governo cerca di violare Costituzione Per la leader dem dieci minuti da regolamento spesi per contestare, in punta di diritto, la partecipazione dell’Italia al Board per Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

