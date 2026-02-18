Sono nervosa non dormo e questo non mi aiuta | la delusione di Dorothea Wierer
Dorothea Wierer si sente frustrata dopo una prestazione deludente al poligono, causata dalla mancanza di sonno e dall’ansia accumulata negli ultimi giorni. La biathleta italiana ha ammesso di essere nervosa e di aver avuto difficoltà a concentrarsi, anche se cerca di non cercare scuse. La sua insoddisfazione si è fatta sentire al termine della gara, dove ha commesso errori che hanno compromesso il risultato. La stagione continua e lei si prepara a migliorare, nonostante le difficoltà attuali.
“Prestazione davvero negativa al poligono per me, è un po’ di giorni che non dormo, sono nervosa e questo non aiuta al tiro, ma non voglio trovare scuse”. È una Dorothea Wierer delusa quella vista ai microfoni Rai dopo l’undicesimo posto nella staffetta 4×6 di biathlon femminile, dove l’Italia è appunto arrivata lontanissima dal podio. Da rivedere la prova di Dorothea Wierer, seconda frazionista che ha commesso diversi errori al poligono, sua specialità. L’altoatesina è stata costretta a effettuare un giro di penalità per non esser riuscita a coprire tre bersagli al tiro, chiudendo la propria prova al 13esimo posto con un ritardo di 1’15” dal podio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
