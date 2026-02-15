Dorothea Wierer | Ero senza enegie presente per i tifosi Contenta per Lisa si respirava un po’ di delusione

Dorothea Wierer si è sentita senza energie prima di scendere in pista, ma ha deciso di partecipare comunque per sostenere i tifosi. La sua presenza ha portato un sorriso tra la folla, anche se l’umore generale era segnato dalla delusione per la gara di Lisa. La biatleta ha mostrato determinazione, nonostante le difficoltà fisiche.

Una prestazione di grande orgoglio quella confezionata da Dorothea Wierer nell'inseguimento femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi di Anterselva che quest'oggi hanno sorriso a Lisa Vittozzi, capace di conquistare il titolo a Cinque Cerchi, la campionessa altoatesina si è resa protagonista di una prestazione sugli scudi. Dopo aver terminato al 44° posto la sprint con un cospicuo ritardo dalle migliori, quest'oggi Wierer è riuscita a riscattarsi, grazie a un 1920 al poligono e a un'eccellente prestazione sugli sci stretti. Conclusione: nona piazza. E pensare che l'azzurra era anche intenzionata a non competere dopo la prestazione opaca nella prova sui due poligoni.