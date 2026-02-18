Un bambino di due anni, ricoverato al Monaldi di Napoli, ha subito un intervento di trapianto il 23 dicembre, ma il cuore risulta danneggiato. La causa dell’attuale ricovero, avvenuto poco fa, è un forte dolore al petto che ha allarmato i medici. I medici stanno conducendo accertamenti per capire cosa sia successo e se ci siano complicazioni. Il piccolo è arrivato in ospedale questa mattina, accompagnato dai genitori, e ora si attende una diagnosi precisa. La sua condizione resta sotto stretta osservazione.

All’ospedale Monaldi di Napoli è iniziata una giornata di accertamenti sul caso del bambino di due anni ricoverato dopo il trapianto eseguito lo scorso 23 dicembre, al centro della vicenda legata a un cuore risultato danneggiato. In mattinata sono arrivati gli ispettori inviati dal Ministero della Salute, con il compito di acquisire elementi e ricostruire la sequenza delle procedure che hanno portato al primo intervento. L’attività di verifica riguarda sia gli aspetti clinici sia quelli organizzativi, in un contesto seguito con particolare attenzione per le conseguenze sanitarie e gestionali che il caso comporta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sono appena arrivati”. Bimbo col cuore bruciato, poco fa la notizia dall’ospedale: cosa succede in questi minuti

“Sono appena arrivati”. Bimbo col cuore bruciato, l’annuncio dall’ospedale MonaldiIl bambino di due anni, che ha subito un trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre, è stato trasferito all’ospedale Monaldi di Napoli.

Bimbo col cuore “bruciato”, la notizia dall’ospedale è arrivataUn bambino di due anni e quattro mesi ha subito gravi danni al cuore a causa di un incidente, e ora si trova in condizioni critiche in terapia intensiva.

Full Movie | EP1 Cold Immortal Lord’s Exclusive Love for Lucky Princess | Flying up without Disturb

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.