Bimbo col cuore bruciato la notizia dall’ospedale è arrivata

Un bambino di due anni e quattro mesi ha subito gravi danni al cuore a causa di un incidente, e ora si trova in condizioni critiche in terapia intensiva. Dopo un intervento iniziale, le sue condizioni non sono migliorate come sperato, e il piccolo è stato sottoposto a coma farmacologico. Gli specialisti continuano a monitorare attentamente lo stato di salute del bambino, che si trova in prognosi riservata.

Un bambino di due anni e quattro mesi è ricoverato in condizioni critiche in terapia intensiva e si trova in coma farmacologico dopo un primo intervento che non ha prodotto l’esito atteso. La situazione clinica resta complessa e richiede valutazioni e decisioni rapide da parte dell’équipe medica. Nelle ultime ore, la madre del piccolo, Patrizia, è intervenuta in televisione durante la trasmissione “ La vita in diretta ” su Rai 1, riferendo un aggiornamento sulla possibilità di un nuovo intervento. “Lo hanno messo al primo posto nella lista dei trapiantandi italiani ”, ha dichiarato, spiegando che il bambino ha ora priorità nazionale per un eventuale organo compatibile. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Una madre racconta che il suo bambino di due anni e quattro mesi ha il cuore danneggiato da un intervento chirurgico andato male.

