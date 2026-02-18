Sonia Bruganelli rompe il silenzio | la frase social che cambia la versione dei fatti

Sonia Bruganelli ha scritto un messaggio su Instagram per chiarire una vicenda che ha attirato molta attenzione. La causa è il confronto tra le versioni fornite da Lucio Presta e Marco Salvati, che ha spinto l’imprenditrice a intervenire direttamente sui social. Nei giorni scorsi, il suo nome è stato spesso al centro delle discussioni, alimentate dalle dichiarazioni pubbliche dei suoi colleghi.

Negli ultimi giorni il nome di Sonia Bruganelli è tornato al centro del dibattito mediatico. Dopo le dichiarazioni pubbliche di Lucio Presta e le conferme di Marco Salvati, l’imprenditrice ha scelto di rispondere. Non con un’intervista tradizionale, ma attraverso messaggi simbolici pubblicati sui social. Un botta e risposta che coinvolge anche Paolo Bonolis e che riapre riflessioni su vita privata, reputazione pubblica e responsabilità mediatica. La polemica nasce dalle parole di Lucio Presta, ex agente di Bonolis, che nei giorni scorsi ha parlato di presunti tradimenti attribuiti a Bruganelli durante il matrimonio con il conduttore. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Sonia Bruganelli rompe il silenzio: la frase social che cambia la versione dei fatti Lucio Presta rompe il silenzio: la verità sui presunti tradimenti di Sonia BruganelliLucio Presta, noto agente di Paolo Bonolis, ha deciso di parlare dopo le voci sui presunti tradimenti di Sonia Bruganelli. Sonia Bruganelli rompe il silenzio dopo le accuse di Lucio Presta: i post nelle IG StoriesSonia Bruganelli si è finalmente espressa pubblicamente dopo le accuse di Lucio Presta, che nel suo libro ha insinuato rapporti extraconiugali. Paolo Bonolis E Sonia Bruganelli, Figlia: Ecco Che Malattia Ha! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'ex assistente di Bonolis rompe il silenzio su Sonia Bruganelli: Tutti sapevano. Sottoscrivo le parole di Lucio Presta; Lucio Presta asfalta Sonia Bruganelli: Disse a Bonolis di essere stata a letto con me, io gli elencai i suoi amanti; Sonia Bruganelli replica alle accuse di tradimento di Lucio Presta: Ingratitudine, poi interviene Madonia; Sonia Bruganelli risponde a Lucio Presta (ex agente di Bonolis): Ingratitudine e ossessione. Sonia Bruganelli rompe il silenzio dopo le ‘accuse’ di Lucio Presta? I suoi post nelle StorieSonia Bruganelli rompe il silenzio dopo le ‘accuse’ di Lucio Presta? I suoi post nelle Storie sembrerebbero parlare chiaro ... gossip.it L'ex assistente di Bonolis rompe il silenzio su Sonia Bruganelli: Tutti sapevano. Sottoscrivo le parole di Lucio PrestaLe parole di Marco Salvati, autore dei maggiori successi del conduttore oggi alla guida di Taratatà Solo qualche giorno fa, si era parlato di alcune rivelazioni scottanti, fatte da Lucio Presta - impr ... today.it Accuse pesanti nel libro di Lucio Presta, che parla di presunti tradimenti di Sonia Bruganelli ai danni di Paolo Bonolis. Ma l’ex moglie del conduttore non resta in silenzio facebook Sonia Bruganelli risponde a Lucio Presta Su Instagram la frase criptica citando Confucio x.com