Lucio Presta rompe il silenzio | la verità sui presunti tradimenti di Sonia Bruganelli

Lucio Presta, noto agente di Paolo Bonolis, ha deciso di parlare dopo le voci sui presunti tradimenti di Sonia Bruganelli. La causa sono le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, che hanno sollevato dubbi sulla fedeltà della conduttrice. Presta ha spiegato che le accuse sono infondate e ha smentito qualsiasi coinvolgimento in questioni private. Ha anche aggiunto che si tratta di malintesi alimentati da gossip e pettegolezzi ingiustificati.

Lucio Presta, storico agente di Paolo Bonolis, rompe il silenzio e racconta la sua versione dei fatti riguardo ai presunti tradimenti di Sonia Bruganelli al conduttore. Nel suo libro “L’Uragano – Soli, fulmini e saette”, il manager 66enne descrive con dettagli inediti il periodo che ha portato alla fine della sua collaborazione con Bonolis nel 2024. Al centro della narrazione c’è proprio la produttrice 51enne, oggi legata al ballerino e coreografo Angelo Madonia. Il progetto Rai e lo scontro con Sonia. Secondo Presta, la rottura tra lui e il conduttore nasce da un conflitto di interessi legato a progetti televisivi: “Nel 2024, Amadeus va a La Nove, la Rai cerca qualcuno che possa sostituirlo e così mi viene l’idea di proporre il grandissimo ritorno di Paolo Bonolis alla conduzione di Affari Tuoi e poi a Sanremo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Lucio Presta rompe il silenzio: la verità sui presunti tradimenti di Sonia Bruganelli Lucio Presta Sgancia La Bomba: Rivelazioni Scottanti Su Sonia Bruganelli! Lucio Presta ha deciso di svelare dettagli sconvolgenti sulla sua rottura con Paolo Bonolis, attribuendo a Sonia Bruganelli un ruolo centrale in una serie di tradimenti e strategie televisive. Lucio Presta senza freni su Sonia Bruganelli: accuse pesantissime Lucio Presta ha rivelato accuse dure contro Sonia Bruganelli nel suo nuovo libro, “L’uragano”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lucio Presta asfalta Sonia Bruganelli: Disse a Bonolis di essere stata a letto con me, io gli elencai i suoi amanti; Amadeus, Lucio Presta estremo: Stupidità e soldi, paga un prezzo altissimo | Libero Quotidiano.it; Lucio Presta rompe il silenzio | i retroscena shock su Amadeus e Giovanna Civitillo; Paolo Bonolis, la verità di Lucio Presta sulla rottura: accuse all’ex moglie tra tradimenti e strategie. Lucio Presta critica Simona Ventura e mette in discussione la sua popolaritàRottura professionale tra Lucio Presta e Simona VenturaLa separazione tra Lucio Presta e Simona Ventura, formalizzata nel febbraio 2025 con il passag ... assodigitale.it Lucio Presta contro Sonia Bruganelli: Feci a Bonolis la lista dei suoi amantiLucio Presta rompe il silenzio su Sonia Bruganelli: il retroscena che avrebbe fatto saltare un sodalizio storico del dietro le quinte della tv. libero.it Lucio Presta e Paolo Bonolis sono stati per anni una coppia professionale indissolubile. Poi, all’improvviso, qualcosa si è rotto. E oggi, a distanza di tempo, l'agente dei vip ha scelto di raccontare la sua verità nel suo libro L'uragano - Soli, fulmini e saette (Pie - facebook.com facebook Ho letto il libro di Lucio Presta, L'uragano. Lo consiglio fortemente per capire come funziona il mondo dello spettacolo (e la vita). Mi permetto di segnalare alcuni passaggi interessanti. Uno su Maria De Filippi, uno su Amadeus (il Cesare di cui si parla è Cesar x.com