Sonia Bruganelli risponde a Lucio Presta | L’ossessione è l’ultima difesa di chi non è stato scelto
Sonia Bruganelli ha commentato pubblicamente le parole di Lucio Presta, affermando che l’ossessione rappresenta l’ultima strategia di chi si sente escluso. La manager e imprenditrice si è espressa sui social, accompagnata dal compagno Angelo Madonia, ballerino di 39 anni, che ha condiviso il suo punto di vista. La discussione si è accesa dopo alcune dichiarazioni di Presta, che aveva criticato la sua posizione nel mondo dello spettacolo.
Sonia Bruganelli decide di intervenire via social e, insieme a lei, anche il compagno Angelo Madonia (39 anni, ballerino). Dapprima Sonia ripubblica un aforisma che recita: “Non fare del bene se non hai la forza di sopportare l’ingratitudine”. Poi con Madonia scrive: “L’ossessione è l’ultima difesa di chi non è stato scelto”. Già il giorno precedente, inoltre, Bruganelli aveva pubblicato un ulteriore aforisma: «La famiglia è quella che scegli». Che si tratti di una risposta indiretta o di una semplice coincidenza, la sequenza di post arriva in un momento in cui i rapporti tra Presta e Bruganelli appaiono tutt’altro che distesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
“L’ossessione è l’ultima difesa di chi non è stato scelto”: Sonia Bruganelli riposta una frase del compagno Angelo Madonia. La frecciatina a Lucio Presta?Sonia Bruganelli ha commentato duramente le affermazioni di Angelo Madonia, definendole “l’ultima difesa di chi non è stato scelto”.
Sonia Bruganelli risponde a Lucio Presta (ex agente di Bonolis): "Ingratitudine e ossessione"Sonia Bruganelli ha commentato duramente le accuse di ingratitudine e ossessione mosse da Lucio Presta, ex agente di Bonolis, che aveva criticato il suo modo di lavorare.
Sonia Bruganelli risponde dopo l’accusa di aver tradito Bonolis con tanti uomini vip: la reazione
Argomenti discussi: L'ex assistente di Bonolis rompe il silenzio su Sonia Bruganelli: Tutti sapevano. Sottoscrivo le parole di Lucio Presta; Lucio Presta: Dissi a Bonolis che Sonia Bruganelli l'aveva tradito con un cantante di Sanremo, un conduttore e un chirurgo. Lui non...; Presta svela i presunti tradimenti di Bruganelli a Bonolis nella sua autobiografia; Lucio Presta asfalta Sonia Bruganelli: Disse a Bonolis di essere stata a letto con me, io gli elencai i suoi amanti.
Sonia Bruganelli risponde dopo l’accusa di aver tradito Bonolis con tanti uomini famosi: la sua reazioneAdesso basta, Sonia Bruganelli non ha più alcuna intenzione di subire e così ha deciso di rispondere alle parole di Presta e Salvati. donnapop.it
Sonia Bruganelli risponde a Lucio Presta (ex agente di Bonolis): Ingratitudine e ossessioneDopo tante parole, adesso interviene la produttrice e imprenditrice televisiva. Non fa il nome ma il riferimento è piuttosto chiaro ... today.it
Accuse pesanti nel libro di Lucio Presta, che parla di presunti tradimenti di Sonia Bruganelli ai danni di Paolo Bonolis. Ma l’ex moglie del conduttore non resta in silenzio: https://fanpa.ge/wGsgc facebook
Sonia Bruganelli risponde a Lucio Presta Su Instagram la frase criptica citando Confucio x.com