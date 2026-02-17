Sonia Bruganelli risponde a Lucio Presta | L’ossessione è l’ultima difesa di chi non è stato scelto

Sonia Bruganelli ha commentato pubblicamente le parole di Lucio Presta, affermando che l’ossessione rappresenta l’ultima strategia di chi si sente escluso. La manager e imprenditrice si è espressa sui social, accompagnata dal compagno Angelo Madonia, ballerino di 39 anni, che ha condiviso il suo punto di vista. La discussione si è accesa dopo alcune dichiarazioni di Presta, che aveva criticato la sua posizione nel mondo dello spettacolo.

Sonia Bruganelli decide di intervenire via social e, insieme a lei, anche il compagno Angelo Madonia (39 anni, ballerino). Dapprima Sonia ripubblica un aforisma che recita: “Non fare del bene se non hai la forza di sopportare l’ingratitudine”. Poi con Madonia scrive: “L’ossessione è l’ultima difesa di chi non è stato scelto”. Già il giorno precedente, inoltre, Bruganelli aveva pubblicato un ulteriore aforisma: «La famiglia è quella che scegli». Che si tratti di una risposta indiretta o di una semplice coincidenza, la sequenza di post arriva in un momento in cui i rapporti tra Presta e Bruganelli appaiono tutt’altro che distesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

