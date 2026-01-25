Roma e Milan fanno un punto a testa all' Olimpico | i rossoneri scivolano a meno cinque dall' Inter

Roma e Milan si sono incontrate all'Olimpico, terminando con un pareggio 1-1. Con questo risultato, i rossoneri restano a cinque punti dall’Inter, mantenendo inalterate le distanze nella classifica di Serie A. La partita ha visto un equilibrio tra le due squadre, senza modificare significativamente le posizioni in classifica.

Finisce 1-1 tra Roma e Milan all'Olimpico: con questo pareggio i rossoneri scivolano a cinque punti di distanza dall'Inter. Nel primo tempo iniziativa sempre nelle mani della Roma, che domina il gioco mentre il Milan attende e fatica a ripartire. In evidenza il nuovo acquisto Donyell Malen, che si dimostra il terminale offensivo che mancava a Gasperini. I rossoneri restano a galla grazie a Mike Maignan, che para tutto prima su Koné, due volte su Malen e poi su Celik. Nella ripresa il Milan sale di tono e passa in vantaggio con un colpo di testa di Koni De Winter sugli sviluppi di un corner. Il pareggio della Roma arriva al 74' con un calcio di rigore di Lorenzo Pellegrini, concesso per un fallo di mani di Bartesaghi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

